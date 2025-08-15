Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Kisaran Gaji Bupat Pati Sudewo yang Dituntut Mundur oleh Warganya 

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |00:15 WIB
Segini Kisaran Gaji Bupat Pati Sudewo yang Dituntut Mundur oleh Warganya 
Bupati Pati Sudewo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini kisaran gaji Bupati Pati Sudewo yang dituntut mundur oleh warganya. Bupati Pati, Sudewo, tengah menjadi sorotan publik usai aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut dirinya mundur dari jabatan. 

Aksi ini dipicu rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen yang menuai penolakan luas.

Meski kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, gelombang protes warga tak mereda. Berbagai aksi simbolis hingga kericuhan mewarnai unjuk rasa pada Rabu, 13 Agustus 2025, di Alun-alun Pati. 

Salah satu tuntutan utama massa adalah mendesak Sudewo turun dari kursi bupati.

Gaji dan Tunjangan Bupati Pati

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gaji pokok Bupati Pati sebesar Rp2,1 juta per bulan. Sementara itu, wakil bupati menerima Rp1,8 juta per bulan. Dalam setahun, gaji pokok bupati mencapai Rp25,2 juta.

Selain gaji pokok, Sudewo menerima berbagai tunjangan sesuai PP Nomor 109 Tahun 2000 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2001, antara lain tunjangan jabatan sekitar Rp3,78 juta per bulan, tunjangan beras, anak, kesehatan, dan ketenagakerjaan. 

Bupati juga berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

 

Halaman:
1 2
