Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Risma Ardhi Chandra, Calon Bupati Pati Jika Sudewo Dimakzulkan

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |22:03 WIB
Harta Kekayaan Risma Ardhi Chandra, Calon Bupati Pati Jika Sudewo Dimakzulkan
Wakil Bupati Pati (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Risma Ardhi Chandra, calon Bupati Pati jika Sudewo dimakzulkan. Nama Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, tengah menjadi sorotan di tengah memanasnya situasi politik di Kabupaten Pati. 

Desakan mundur terhadap Bupati Sudewo mencuat usai kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen menuai penolakan warga. Meski kebijakan tersebut telah dicabut, aksi protes besar-besaran pada Rabu (13 Agustus 2025) tetap berlangsung, bahkan berujung bentrokan hingga pembakaran mobil. DPRD Pati kemudian membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses pemakzulan.

Jika Sudewo mundur atau dimakzulkan, Risma Ardhi Chandra otomatis naik menjadi Bupati Pati sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Harta Kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Jumat, (15/8/2025), Risma Ardhi Chandra memiliki total kekayaan Rp3,89 miliar, terdiri dari Tanah dan bangunan senilai Rp2 miliar, berupa satu bidang tanah dan bangunan seluas 144 m² di Kota Tangerang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/455/3183563/harta_kekayaan_nurdin_halid-65zQ_large.jpg
Harta Kekayaan Nurdin Halid yang Sebut Anggota DPR Setara dengan Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182769/arif_satria-pTUa_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Arif Satria Rektor IPB yang Jadi Kepala BRIN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181638/adu_kekayaan_raisa-Mrv3_large.jpg
Adu Kekayaan Raisa dengan Sabrina Alatas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181377/harta_kekayaan_denny_ja-CyT9_large.jpg
Harta Kekayaan Komut PHE Denny JA di LHKPN, Tembus Rp3,08 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181208/gubernur_riau-CmRk_large.png
Segini Harta Kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK, Punya Utang Rp1,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/455/3173311/harta_kekayaan_tony_blair-umRV_large.jpg
Segini Kekayaan Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Ditunjuk sebagai Pemimpin Transisi Gaza 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement