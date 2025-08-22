Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertumbuhan Industri Rokok Elektrik Diprediksi Melambat, Ini Penyebabnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |12:39 WIB
Pertumbuhan Industri Rokok Elektrik Diprediksi Melambat, Ini Penyebabnya
Pertumbuhan Industri Rokok Elektrik Diprediksi Melambat, Ini Penyebabnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pertumbuhan industri rokok elektrik atau vape di Indonesia diproyeksi akan mengalami perlambatan seiring dengan tantangan yang sedang dihadapi oleh para produsen, termasuk menurunnya daya beli masyarakat, regulasi yang makin ketat, serta ancaman kenaikan cukai.

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia Budiyanto mengatakan, perlambatan penjualan kemungkinan besar akan terjadi pada tahun ini dilihat dari kondisi di paruh pertama tahun 2025.

“Perlambatan tersebut kami lihat karena menurunnya daya beli masyarakat serta fenomena rokok ilegal yang semakin marak,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Meskipun pemerintah tidak menaikkan tarif cukai pada tahun 2025, kebijakan harga jual eceran (HJE) minimum yang lebih tinggi tetap dinilai akan membebani konsumen legal. “Kami mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai pada tahun 2025, tetapi dengan HJE minimum yang lebih tinggi tetap akan berdampak ke konsumen legal,” ujarnya.

APVI menekankan, mayoritas pelaku industri vape diisi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga kebijakan fiskal yang terlalu menekan sangat berpotensi menghambat daya saing dan peluang ekspor.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/320/3039849/ini-kata-industri-soal-produk-tembakau-alternatif-KBWsTjdPkx.jfif
Ini Kata Industri soal Produk Tembakau Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/320/3035706/pengusaha-tegaskan-produk-tembakau-alternatif-hanya-dijual-untuk-orang-dewasa-NSJecVCbRM.jpg
Pengusaha Tegaskan Produk Tembakau Alternatif Hanya Dijual untuk Orang Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/320/3029510/25-rakyat-indonesia-pakai-rokok-elektrik-Jl4uN6rz6S.jfif
25% Rakyat Indonesia Pakai Rokok Elektrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/320/3020025/perlu-ada-aturan-tegas-asosiasi-konsumen-produk-tembakau-alternatif-bukan-untuk-anak-anak-tFyj4OZJAM.jpg
Perlu Ada Aturan Tegas, Asosiasi Konsumen: Produk Tembakau Alternatif Bukan untuk Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/320/3013747/anak-anak-dilarang-ini-penjelasan-pelaku-usaha-soal-produk-tembakau-alternatif-S7ILAA82Nk.jpg
Anak-Anak Dilarang, Ini Penjelasan Pelaku Usaha soal Produk Tembakau Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/320/2966038/rokok-elektrik-bisa-turunkan-jumlah-perokok-di-ri-A3l1gww1wB.jfif
Rokok Elektrik Bisa Turunkan Jumlah Perokok di RI?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement