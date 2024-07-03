25% Rakyat Indonesia Pakai Rokok Elektrik

JAKARTA - Pengguna vape (rokok elektrik) di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3% dan sebanyak 25% masyarakat di Indonesia pernah menggunakan vape.

Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Wiratna Eko Indra Putra memaparkan mengenai profil vaper di Indonesia yang dikutip dari berbagai sumber bahwa menurut data SKI 2023, pengguna vape di Indonesia pada saat ini mengalami peningkatan sebesar 3% dari yang semula sebesar 0,3% di tahun 2011.

Berdasarkan riset Statista Consumer Insights menyatakan bahwa 25% masyarakat di Indonesia pernah menggunakan vape.

“Jadi ada yang masih menggunakan, ada yang mencoba-coba, ada yang memang mulai dari rokok konvensional beralih ke vape kemudian berhenti keduanya,” ujar Wiratna Eko Indra Putra dalam Asia Pacific Harm Reduction Forum 2024, Rabu (3/7/2024).

Kemudian, Wiratna Eko Indra Putra juga menyampaikan bahwa sebagian besar vaper di Indonesia berada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota lainnya.

Wiratna Eko Indra Putra memaparkan bahwa berbagai faktor yang menjadi penyebab perokok beralih ke vape antara lain adalah aroma yang wangi, rasa yang lebih ringan dari rokok, dan variasi rasa.

Selain itu, Wiratna Eko Indra Putra juga memaparkan mengenai apa saja hambatan konsumen vape di Indonesia yang antara lain.