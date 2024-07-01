Inflasi 1,07% di Semester I-2024, Emas dan Rokok Jadi Penyumbang Terbesar

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2024 atau semester I-2024 terjadi inflasi sebesar 1,07%.

"Jika dilihat secara historis dalam 6 tahun terakhir, secara umum inflasi tengah tahun utamanya disumbang oleh komoditas harga bergejolak," ujar Plt. Sekretaris Utama BPS Imam Machdi dalam konferensi pers hari ini, Senin (1/7/2024).

Hal ini sejalan dengan tingkat inflasi tengah tahun komponen harga bergejolak yang relatif tinggi dalam kurun waktu 6 tahun yaitu dari 2019 sampai tahun 2024.

Katanya, hal ini juga ditunjukkan melalui tingginya inflasi tengah tahun bahan makanan dalam 6 tahun terakhir.

Dikatakannya, selama Januari-Juni 2024, komoditas dari kelompok harga bergejolak ini memiliki frekuensi yang lebih sering sebagai komoditas utama penyumbang inflasi.