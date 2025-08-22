Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta dari Sri Mulyani, DPR: Kita Cuma Menerima!

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |15:53 WIB
Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta dari Sri Mulyani, DPR: Kita Cuma Menerima!
Menkeu Sri Mulyani Beri Tunjangan Rumah DPR (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyatakan besaran anggaran tunjangan rumah senilai Rp50 juta yang diterima wakil rakyat telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Sehingga, kata dia, posisi DPR hanya menerima apa yang telah menjadi ketetapan pemerintah saja. Hal ini dikatakannya sekaligus menanggapi tunjangan rumah DPR yang kini menuai gelombang kritik di masyarakat.

"Satuan harga Menteri Keuangan itu yang menetapkan Menteri Keuangan. Kita ini cuma menerima," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/08/2025).

Legislator Golkar itu menjelaskan bahwa anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan jatah rumah yang disediakan negara. Sebagai gantinya 575 wakil rakyat diberikan tunjangan rumah senilai Rp50 juta.

"Ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Sekretariat Negara, itu maka yang menentukan satuan harganya penggantinya itu per bulan itu Kementerian Keuangan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement