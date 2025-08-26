Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

BRI Mudahkan Transaksi di Kampoeng Tempo Doeloe 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 26 Agustus 2025 |12:32 WIB
BRI Mudahkan Transaksi di Kampoeng Tempo Doeloe 2025
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI memperkuat penetrasi layanan digital melalui partisipasi dalam festival kuliner terbesar di Jakarta, Kampoeng Tempo Doeloe. (Foto: Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memperkuat penetrasi layanan digital pada ekosistem lifestyle melalui partisipasi dalam festival kuliner terbesar di Jakarta, Kampoeng Tempo Doeloe 2025. Ajang kuliner tahunan yang telah berlangsung sejak 2004 ini kembali hadir pada 15 Agustus – 28 September 2025 di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading. 

Mengangkat tema “Citarasa Nusantara”, festival menghadirkan lebih dari 100 tenant makanan yang menyajikan beragam kuliner nusantara.  Beberapa UMKM kuliner legendaris dan populer turut memeriahkan acara ini, di antaranya Sate Maranggi Hj. Yetty, Gudeg Yu Djum, Bakmi Gang Kelinci, Es Doger Pak Asep, Kerak Telor Bang Udin dan Pempek Candy Palembang. 

Tidak hanya kuliner, pengunjung juga akan dimanjakan dengan hiburan musik di setiap akhir pekan yang menjadikan acara ini sebagai destinasi lengkap untuk rekreasi keluarga.

Direktur Network and Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menegaskan bahwa dukungan BRI pada event Kampoeng Tempo Doeloe merupakan wujud nyata dukungan terhadap pengembangan UMKM sekaligus meningkatkan engagement dengan masyarakat.

“Melalui BRImo dan QRIS BRI, kami tidak hanya memberikan kemudahan bertransaksi, tetapi juga menghadirkan berbagai keuntungan menarik. Partisipasi BRI di ajang ini menjadi bagian dari upaya kami mendorong literasi keuangan digital sekaligus memperkuat gaya hidup *cashless* di Indonesia,” ujar Aquarius, Selasa (26/08/2025). 

Selama festival berlangsung, BRI menghadirkan berbagai program menarik, mulai dari *cashback* 20% untuk transaksi QRIS BRImo, hadiah langsung bagi pengguna BRImo yang aktif melakukan beragam transaksi finansial, pembukaan rekening Tabungan BRI BritAma *bundling* aktivasi BRImo dengan bonus saldo Rp50 ribu, hingga program *top up* dana dengan hadiah eksklusif dan lelang *top up* dana berhadiah *gadget* premium terbaru. Seluruh program ini dirancang untuk memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih menguntungkan bagi masyarakat.

Kemeriahan Kampoeng Tempo Doeloe 2025 juga semakin terasa dengan hadirnya *Special Performance* dari musisi ternama Indonesia. Panggung utama telah dibuka pada Minggu, 17 Agustus 2025 bersama band Vierratale yang akan menyemarakkan perayaan Hari Kemerdekaan dengan lagu-lagu penuh energi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184933//bbri-6HQs_large.jpg
BRI Dorong Pertumbuhan Inklusif Lewat Penyaluran KUR Senilai Rp147,2 Triliun ke 3,2 Juta Debitur UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184776//qris-wRu4_large.png
QRIS Bakal Digunakan di Arab Saudi dan India, Begini Penjelasan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/622/3184883//tips_keuangan-0WB8_large.png
Begini Cara Optimalkan Keuangan Bisnis di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184817//bri_dukung_bazar_umkm_2025_medan-UEYi_large.jpeg
Perkuat Daya Saing Perekonomian Daerah, BRI Dukung Bazar UMKM Jelajah Kuliner Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184698//tabungan_emas_holding_ultra_mikro_bri_naik-qeEc_large.jpeg
Investasi Rakyat Kian Bersinar, Tabungan Emas Holding UMi BRI Naik 66,9 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184695//qris_bisa_dipakai_di_india_dan_arab_saudi-oJWC_large.jpg
QRIS Bisa Dipakai di China dan Korsel pada 2026, BI Kejar India dan Arab Saudi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement