PT Bank Rakyat Indonesia (BRI memperkuat penetrasi layanan digital melalui partisipasi dalam festival kuliner terbesar di Jakarta, Kampoeng Tempo Doeloe. (Foto: Okezone.com/BRI)

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memperkuat penetrasi layanan digital pada ekosistem lifestyle melalui partisipasi dalam festival kuliner terbesar di Jakarta, Kampoeng Tempo Doeloe 2025. Ajang kuliner tahunan yang telah berlangsung sejak 2004 ini kembali hadir pada 15 Agustus – 28 September 2025 di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading.

Mengangkat tema “Citarasa Nusantara”, festival menghadirkan lebih dari 100 tenant makanan yang menyajikan beragam kuliner nusantara. Beberapa UMKM kuliner legendaris dan populer turut memeriahkan acara ini, di antaranya Sate Maranggi Hj. Yetty, Gudeg Yu Djum, Bakmi Gang Kelinci, Es Doger Pak Asep, Kerak Telor Bang Udin dan Pempek Candy Palembang.

Tidak hanya kuliner, pengunjung juga akan dimanjakan dengan hiburan musik di setiap akhir pekan yang menjadikan acara ini sebagai destinasi lengkap untuk rekreasi keluarga.

Direktur Network and Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menegaskan bahwa dukungan BRI pada event Kampoeng Tempo Doeloe merupakan wujud nyata dukungan terhadap pengembangan UMKM sekaligus meningkatkan engagement dengan masyarakat.

“Melalui BRImo dan QRIS BRI, kami tidak hanya memberikan kemudahan bertransaksi, tetapi juga menghadirkan berbagai keuntungan menarik. Partisipasi BRI di ajang ini menjadi bagian dari upaya kami mendorong literasi keuangan digital sekaligus memperkuat gaya hidup *cashless* di Indonesia,” ujar Aquarius, Selasa (26/08/2025).

Selama festival berlangsung, BRI menghadirkan berbagai program menarik, mulai dari *cashback* 20% untuk transaksi QRIS BRImo, hadiah langsung bagi pengguna BRImo yang aktif melakukan beragam transaksi finansial, pembukaan rekening Tabungan BRI BritAma *bundling* aktivasi BRImo dengan bonus saldo Rp50 ribu, hingga program *top up* dana dengan hadiah eksklusif dan lelang *top up* dana berhadiah *gadget* premium terbaru. Seluruh program ini dirancang untuk memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih menguntungkan bagi masyarakat.

Kemeriahan Kampoeng Tempo Doeloe 2025 juga semakin terasa dengan hadirnya *Special Performance* dari musisi ternama Indonesia. Panggung utama telah dibuka pada Minggu, 17 Agustus 2025 bersama band Vierratale yang akan menyemarakkan perayaan Hari Kemerdekaan dengan lagu-lagu penuh energi.