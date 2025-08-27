Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pasar E-commerce Tembus Rp736.250 Triliun, Ini Tantangan UMKM RI Go Global

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Rabu, 27 Agustus 2025 |20:24 WIB
Pasar E-commerce Tembus Rp736.250 Triliun, Ini Tantangan UMKM RI Go Global
Pasar E-commerce Tembus Rp736.250 Triliun, Ini Tantangan UMKM RI Go Global (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai pasar e-commerce B2B global diperkirakan mencapai USD47,5 triliun atau sekitar Rp736.250 triliun pada 2030, demikian menurut laporan Research & Markets 2025. Meski demikian, banyak UMKM di Indonesia masih menghadapi hambatan dalam ekspor, mulai dari prosedur yang rumit, standar kualitas, hingga keterbatasan digitalisasi.

Head of South and Southeast Asia Alibaba.com Roger Luo mengatakan, UMKM Indonesia memiliki potensi besar karena keragaman produk. Namun, dukungan ekosistem diperlukan agar usaha kecil bisa lebih cepat menembus pasar global.

"Kita sedang menyaksikan bagaimana perdagangan global bergeser dengan sangat cepat. Pendefinisian ulang rantai pasokan, ekspektasi pembeli terus berkembang dan laju digitalisasi semakin cepat. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, produk yang beragam, dan kreativitas kelas dunia," katanya di Jakarta, Rabu 26 Agustus 2025.

Akan tetapi, UMKM masih menghadapi hambatan untuk go global, mulai dari standar kualitas dan kepercayaan pembeli, hingga kesiapan digital. "Ini bukan cerminan kurangnya potensi ini adalah sinyal bahwa ekosistem harus bergerak lebih cepat, cerdas, dan kolaboratif," ujar Luo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/455/3184328/umkm-iW4J_large.jpg
Kampus UMKM Kelas Online, Siap Tingkatkan Penjualan di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184096/maman-C0bV_large.png
KUR di Bawah Rp100 Juta Tak Boleh Pakai Agunan, Menteri UMKM Sanksi Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/455/3184092/umkm-elP8_large.jpg
Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Jadi Permanen, Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement