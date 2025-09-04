Harta Kekayaan Ilham Habibie, Putra BJ Habibie yang Diperiksa KPK Terkait Kasus BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ilham Akbar Habibie, putra Presiden ke-3 RI BJ Habibie, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Kasus ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp222 miliar.

Ilham sempat absen pada pemanggilan pertama, Jumat (23/8/2025), dengan alasan ada kegiatan lain.

Namun, ia akhirnya hadir ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025). Kedatangannya menarik perhatian publik, terlebih ketika muncul isu mengenai penjualan mobil warisan mendiang BJ Habibie kepada mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Ini sebagai saksi ya. Saksi untuk (kasus) BJB. Itu saja yang saya tahu,” kata Ilham Habibie kepada wartawan.

Terkait penjualan mobil Mercedes-Benz warisan ayahnya, Ilham menyebut masih menunggu proses pemeriksaan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka sejak Maret 2025. Mereka adalah mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB, Widi Hartono; serta tiga pihak swasta, yaitu Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.