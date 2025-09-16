Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Menkeu Purbaya Ingatkan Anak Muda Tak FOMO Investasi dan Jangan Ngutang

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 16 September 2025 |19:33 WIB
Menkeu Purbaya Ingatkan Anak Muda Tak FOMO Investasi dan Jangan Ngutang
Menkeu Purbaya Ingatkan Anak Muda Tak FOMO Investasi dan Jangan Ngutang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan generasi muda agar lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi. 

Dia menekankan pentingnya memahami instrumen keuangan sebelum menanamkan modal, bukan hanya ikut-ikutan tren atau karena rasa takut ketinggalan atau dikenal dengan istilah FOMO (fear of missing out).

“Jadi kalau mau berinvestasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO apa, fear of missing out,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Menurutnya, kesuksesan dalam berinvestasi sangat ditentukan oleh pemahaman yang mendalam terhadap produk keuangan yang dipilih. 

“Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil,” tegasnya.

Selain berbicara soal investasi, Purbaya juga berpesan kepada masyarakat, khususnya anak muda, termasuk perempuan agar lebih bijak dalam mengelola keuangan sehari-hari. Dia menilai belanja adalah hal yang wajar, namun harus tetap disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing.

“Belanja enggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang,” tandasnya.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184076/purbaya-uswf_large.jpg
Tak Dibakar, Ini Rencana Purbaya soal Baju Bekas Impor Ilegal Didaur Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183976/menkeu_purbaya-P18G_large.jpg
5 Fakta Purbaya Kejar Utang BLBI hingga Buka Loker Lulusan SMA Jadi Pegawai Bea Cukai 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183924/menkeu_purbaya-g0Gz_large.jpeg
Purbaya Jamin Utang Kopdes Dicicil Pemerintah: Bank Himbara Tak Usah Takut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183877/menkeu_purbaya-Bvs1_large.jpeg
Purbaya Optimistis Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183864/menkeu_purbaya-BOlb_large.jpeg
Dapat Aspirasi iklim Bisnis Media Lesu, Ini Respons Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183341/menkeu_purbaya-nW7c_large.jpg
Purbaya Heran Harga Barang Impor Rp117 Ribu, Dijual Rp50 Juta 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement