Menkeu Purbaya Ingatkan Anak Muda Tak FOMO Investasi dan Jangan Ngutang

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan generasi muda agar lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi.

Dia menekankan pentingnya memahami instrumen keuangan sebelum menanamkan modal, bukan hanya ikut-ikutan tren atau karena rasa takut ketinggalan atau dikenal dengan istilah FOMO (fear of missing out).

“Jadi kalau mau berinvestasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO apa, fear of missing out,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Menurutnya, kesuksesan dalam berinvestasi sangat ditentukan oleh pemahaman yang mendalam terhadap produk keuangan yang dipilih.

“Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil,” tegasnya.

Selain berbicara soal investasi, Purbaya juga berpesan kepada masyarakat, khususnya anak muda, termasuk perempuan agar lebih bijak dalam mengelola keuangan sehari-hari. Dia menilai belanja adalah hal yang wajar, namun harus tetap disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing.

“Belanja enggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang,” tandasnya.

(Dani Jumadil Akhir)