MotionPay Tawarkan Bayar Listrik Murah di PLN Mobile, Makin Untung!

JAKARTA - Kabar gembira bagi pelanggan PLN! Aplikasi uang elektronik MotionPay kini resmi bekerjasama dengan PLN Mobile untuk menghadirkan kemudahan pembayaran tagihan listrik dengan biaya admin termurah, hanya Rp1.000.

Dengan biaya admin yang jauh lebih hemat dibandingkan e-wallet lainnya, pelanggan bisa menikmati pengalaman membayar listrik yang lebih praktis, efisien, dan tentunya lebih terjangkau.

Program ini berlaku hingga 18 Desember 2025, dengan berbagai promo menarik yang siap menemani pengguna setiap kali melakukan transaksi. Tidak hanya itu, MotionPay juga menyiapkan kejutan spesial bagi pengguna baru yang melakukan aktivasi dan transaksi pertama mereka.

CEO MotionPay Rully Hariwinata mengungkapkan, erjasama dengan PLN Mobile ini menjadi langkah penting bagi MotionPay untuk memberikan layanan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Dengan biaya admin hanya Rp1.000, kami ingin memberikan solusi yang hemat dan menguntungkan bagi pelanggan dalam mengelola pengeluaran bulanan mereka," katanya.

Kerjasama ini menjadi langkah inovatif dari kedua belah pihak untuk memberikan kemudahan layanan bagi pelanggan, baik untuk layanan kelistrikan maupun mendukung gaya hidup pelanggan.

MotionPay hadir menjadi solusi pembayaran dengan biaya admin yang ramah kantong bagi pengguna PLN Mobile.