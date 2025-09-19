Apakah BSU 2025 Cair Lagi di September?

JAKARTA - Apakah Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 cair lagi di September? Diketahui, Pemerintah telah mencairkan BSU 2025 sebesar Rp600.000 kepada 15,9 juta pekerja untuk periode Juni-Juli 2025.

BSU 2025 masuk sebagai stimulus ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah pada kuartal II-2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penyaluran BSU untuk pekerja dinilai efektif, bahkan saat itu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji pencairan BSU untuk pekerja di kuartal III dan kuartal IV-2025.

Namun, hingga peluncuran paket stimulus ekonomi 8+4+5 tidak ada BSU untuk pekerja. Salah satu insentif yang diluncurkan untuk pekerja seperti insentif PPh 21 DTP bagi pekerja di sektor hotel, restoran, dan pariwisata. Insentif ini menyasar pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan dengan estimasi anggaran Rp 480 miliar.

Selain BSU untuk pekerja, pemerintah juga menyalurkan BSU untuk guru PAUD Rp600.000. Penerima BSU Guru PAUD 2025 adalah tenaga pendidik yang mengajar di Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan satuan PAUD sejenis.

Setiap pendidik berhak menerima bantuan tunai sebesar Rp600.000, yang disalurkan langsung melalui rekening bank penyalur resmi yang ditunjuk pemerintah.

Data resmi dari Puslapdik Kemendikbudristek mencatat, sebanyak 253.407 guru PAUD di seluruh Indonesia telah ditetapkan sebagai penerima bantuan ini.

BSU untuk guru PAUD ini masih terus disalurkan. Sebab, batas waktu aktivasi rekening adalah hingga 30 Januari 2026.