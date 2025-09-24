Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cek Bansos PKH dan BPNT di September 2025, Cair Lagi Rp600.000

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 24 September 2025 |11:47 WIB
Cek Bansos PKH dan BPNT di September 2025, Cair Lagi Rp600.000
Cek Bansos PKH dan BPNT di September 2025, Cair Lagi Rp600.000 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cek bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di September 2025. Ada dua cara cek penerima bansos PKH dan BPNT di September 2025. 

Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000. Sementara, untuk besaran bansos PKH bervariasi tergantung jenis penyalurannya.

Saat ini bansos PKH dan BPNT ini masuk pencairan tahap 3 tahun 2025 yang cair pada Juli, Agustus dan September 2025. 
Sejak 2025, Kemensos menggunakan basis data baru, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan penerima bansos. 

"Penyaluran bansos kita akan memasuki triwulan ke-3 dengan menggunakan DTSEN terbaru hasil verifikasi, validasi yang dilakukan oleh BPS," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan belum lama ini.

Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT 2025

Pencairan dilakukan per tahap setiap tiga bulan. Untuk tahun 2025, jadwalnya sebagai berikut:

Tahap 1: Januari–Maret 2025
Tahap 2: April–Juni 2025
Tahap 3: Juli–September 2025
Tahap 4: Oktober–Desember 2025

Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025

Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT di September 2025 bisa melakukan pengecekan secara online melalui link cekbansos.kemensos.go.id maupun aplikasi Cek Bansos Kemensos.

Adapun pencairan bansos tahap 3 ini telah dimulai sejak Juli 2025 dan dilakukan secara bertahap setiap triwulan. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap ketiga untuk periode Juli hingga September 2025.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk segera mengecek status penerimaan agar tidak ketinggalan proses pencairan dana. Berikut ini dua cara mudah untuk mengecek penerima Bansos PKH dan BPNT di September 2025 secara online:

 

Halaman:
1 2
