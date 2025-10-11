5 Ciri-Ciri Link Phishing yang Wajib Diwaspadai

JAKARTA - 5 ciri-ciri link phishing yang wajib diwaspadai. Masyarakat harus hati-hati dengan modus ini, karena dapat menjadi korban pembobolan rekening dengan modus link phishing.

Dalam istilah kejahatan siber, phishing adalah melakukan pengiriman tautan (link) lewat pesan SMS atau obrolan instan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank (calon korban).

Lalu apabila link tersebut diklik si penerima pesan, maka otomatis data ponsel yang dimiliki dapat dicuri oleh pelaku.

Rangkaian serangan phishing pun berbeda-beda, ada yang menyamar sebagai agen perjalanan online dan menargetkan organisasi di industri perhotelan dan lainnya.

Berdasarkan data Microsoft Threat Intelligence, serangan phishing yang umum terjadi menggunakan teknik ClickFix untuk mencuri kredensial pengguna melalui halaman login palsu dan CAPTCHA yang tampak meyakinkan. Serangan ini masih berlangsung hingga Februari 2025 di berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara.

Lantas seperti apa ciri-ciri link phishing yang wajib diwaspadai masyarakat:

1. Pada umumnya pelaku mengirimkan email palsu yang meminta korban untuk melakukan sesuatu, seperti memperbarui akun, melakukan verifikasi transaksi, atau tindakan lainnya, yang perlu dilakukan dengan segera.

2. Email ini menyisipkan tautan atau lampiran PDF yang mengarahkan pengguna ke halaman login palsu. Untuk meningkatkan kredibilitas, halaman ini juga menampilkan CAPTCHA palsu, yang memberi ilusi bahwa pengguna sedang melakukan verifikasi tambahan.