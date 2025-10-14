Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kebakaran Tangki di Kawasan PT IMIP, Bahlil Kirim Tim Lakukan Investigasi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |16:14 WIB
Kebakaran Tangki di Kawasan PT IMIP, Bahlil Kirim Tim Lakukan Investigasi
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait adanya insiden kebakaran yang kembali terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Selatan.

Bahlil mengaku baru mendapatkan laporan kebakaran PT IMIP pada pagi tadi. Meskipun kebakaran yang menyebabkan 3 korban luka-luka itu telah terjadi pada Minggu (12/10). Ia menyebut hari ini tim dari Kementerian ESDM segera mengunjungi lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab kebakaran.

"Saya baru dilaporkan tadi pagi oleh tim saya, dan siang ini telah meminta kepada tim dari Minerba untuk mengirim tim ke lokasi," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).

Ia mengatakan langkah selanjutnya sebagai mitigasi terjadinya kebakaran terulang, akan menunggu laporan dari tim lapangan. Mengingat sudah beberapa kali terjadi insiden kebakaran yang terjadi di PT IMIP.

"Iya, nanti kita lihat dulu hasil-hasil laporan dari lapangan ya," lanjut Bahlil singkat.

Seperti diketahui, pada minggu (12/10) terjadi di kebakaran menara scrubber milik PT Sulawesi Nickel Cobalt (SLNC) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Kebakaran diduga akibat percikan api yang keluar dari aktivitas pengelasan cerobong.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176263/menteri_esdm_bahlil-HOZF_large.jpg
1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bahlil Klaim Lifting Migas Capai Target APBN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175789/menteri_esdm_bahlil-WBfD_large.jpg
Bahlil Bakal Bagi 45 Ribu Pengelolaan Sumur Rakyat ke UMKM hingga Koperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174260/menteri_esdm_bahlil-QmPw_large.jpg
Purbaya Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg, Bahlil: Salah Baca Data Itu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174138/bahlil-Jbf3_large.jpg
Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Bahlil Sebut Jadi Urusan Pelaku Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174136/bahlil-GvBk_large.jpg
Bahlil Sentil Purbaya soal Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg: Salah Baca Data
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement