Kebakaran Tangki di Kawasan PT IMIP, Bahlil Kirim Tim Lakukan Investigasi

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait adanya insiden kebakaran yang kembali terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Selatan.

Bahlil mengaku baru mendapatkan laporan kebakaran PT IMIP pada pagi tadi. Meskipun kebakaran yang menyebabkan 3 korban luka-luka itu telah terjadi pada Minggu (12/10). Ia menyebut hari ini tim dari Kementerian ESDM segera mengunjungi lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab kebakaran.

"Saya baru dilaporkan tadi pagi oleh tim saya, dan siang ini telah meminta kepada tim dari Minerba untuk mengirim tim ke lokasi," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).

Ia mengatakan langkah selanjutnya sebagai mitigasi terjadinya kebakaran terulang, akan menunggu laporan dari tim lapangan. Mengingat sudah beberapa kali terjadi insiden kebakaran yang terjadi di PT IMIP.

"Iya, nanti kita lihat dulu hasil-hasil laporan dari lapangan ya," lanjut Bahlil singkat.

Seperti diketahui, pada minggu (12/10) terjadi di kebakaran menara scrubber milik PT Sulawesi Nickel Cobalt (SLNC) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Kebakaran diduga akibat percikan api yang keluar dari aktivitas pengelasan cerobong.