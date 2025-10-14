PIK 2 Milik Aguan Dihapus dari PSN, Menko Airlangga: Sudah Kita Cabut

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi keputusan pemerintah yang mencoret proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Airlangga menegaskan, status PSN yang sebelumnya diberikan hanya mencakup program pengembangan pariwisatanya, bukan proyek propertinya.

"Itu memang sudah kita cabut, yang dikasih sebetulnya untuk program pariwisatanya, bukan propertinya," ujar Airlangga kepada wartawan di Selasar kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

"Sudah ada kajian," lanjutnya.

Airlangga memastikan, pencabutan status PSN tersebut tidak berdampak terhadap keberlanjutan investasi PIK 2.

"Investasi sih jalan terus, nggak ada pengaruhnya," tegasnya.

Sebelumnya, proyek pengembangan PIK 2 Tropical Coastland yang digarap oleh Agung Sedayu Group milik pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan resmi dihapus dari daftar PSN.