Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PIK 2 Milik Aguan Dihapus dari PSN, Menko Airlangga: Sudah Kita Cabut

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |18:10 WIB
PIK 2 Milik Aguan Dihapus dari PSN, Menko Airlangga: Sudah Kita Cabut
Menko Airlangga soal PSN PIK 2 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi keputusan pemerintah yang mencoret proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Airlangga menegaskan, status PSN yang sebelumnya diberikan hanya mencakup program pengembangan pariwisatanya, bukan proyek propertinya.

"Itu memang sudah kita cabut, yang dikasih sebetulnya untuk program pariwisatanya, bukan propertinya," ujar Airlangga kepada wartawan di Selasar kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

"Sudah ada kajian," lanjutnya.

Airlangga memastikan, pencabutan status PSN tersebut tidak berdampak terhadap keberlanjutan investasi PIK 2.

"Investasi sih jalan terus, nggak ada pengaruhnya," tegasnya.

Sebelumnya, proyek pengembangan PIK 2 Tropical Coastland yang digarap oleh Agung Sedayu Group milik pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan resmi dihapus dari daftar PSN.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137699/menteri_pu-jiQs_large.jpg
Menteri PU Usulkan 3 PSN Baru, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125388/ekonomi_baru-jf8l_large.jpg
PSN Rempang Eco-City, Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/320/3123004/pelabuhan-08Xn_large.jpg
Penguatan Proyek Strategis Nasional, Integrasi Merak-Bakauheni dan Ekspansi Rute Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/320/3108036/bioetanol-3ZHL_large.jpg
Ditetapkan sebagai PSN, Ini 3 Tantangan Bioetanol Jadi BBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177160//transaksi_qris-nY0F_large.jpg
Menko Airlangga Sebut Transaksi QRIS Capai 56 Juta Pengguna, Kalahkan Kartu Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177069//airlangga-5KVp_large.jpg
Paket Stimulus Ekonomi Baru Bakal Diumumkan Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement