PSN Rempang Eco-City, Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru?

JAKARTA - Dari perspektif New Institutional Economics, pengembangan perkotaan, terutama yang melibatkan relokasi penduduk, di samping mempertimbangkan aspek ‘institusi formal’ berupa regulasi untuk kepastian hukum, property rights, beserta tata kelola yang meminimalkan biaya transaksi, juga secara berimbang memperhatikan aspek-aspek ‘institusi informal’ yang berupa adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal.

Jalur solusi ‘win-win’ antara investor/pengembang dengan warga terdampak yang akan direlokasi, perlu terbangun dengan baik.

Proyek Rempang Eco-City berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) per 28 Agustus 2023 berdasarkan Permenko Perekonomian No 7/2023. Proses relokasi warga kawasan terdampak untuk Proyek Stategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City diwarnai dengan sejumlah konflik dan protes warga terdampak sejak 2023.

Dapat dipahami adalah tidak mudah melepaskan ikatan historis dan kultural antara warga dengan tempat tinggal, sama sulitnya dengan mengubah tradisi budaya itu sendiri. Namun demikian, lahan relokasi sejatinya masih berada di lingkungan ‘tempat tinggal’ mereka juga, masih di pulau Rempang, dan yang terjauh di Pulau Galang.

Proyek Rempang Eco-City digadang-gadang akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang baru, terutama melalui hilirisasi pasir kuarsa. Maka, solusi ‘win-win’ menjadi kunci untuk kelancaran PSN ini.

1. Mesin Pertumbuhan Baru?

Proyek Rempang Eco-City merupakan pengembangan kawasan perkotaan terpadu yang dimotori oleh kawasan industri manufaktur yang akan segera dibangun di pulau Rempang tersebut dengan investasi bernilai ratusan triliun rupiah. Beberapa kawasan terdampak di Rempang tengah direlokasi, dan akan dibangun untuk kawasan industri ‘Photovoltaic Solar Industry Park’, di mana pasir silika akan diolah menjadi berbagai barang setengah jadi atau barang jadi seperti polisilikon, kaca, wafer silicon, hingga panel surya, dan mungkin saja chip (semikonduktor).