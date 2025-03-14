Tol Japek II Selatan Tidak Masuk PSN Prabowo

JAKARTA - Presiden Prabowo telah menetapkan daftar indikasi proyek strategis nasional 2025-2029 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Melalui dokumen tersebut, beberapa proyek warisan Presiden ke-7 Joko Widodo ada yang masih masuk kategori prioritas RPJMN, tapi ada yang tidak. Salah satunya adalah Pembangunan Jalan Jol Jakarta - Cikampek (Japek) II Selatan.

1. Proyek Japek II

Direktur Jalan Bebas Hambatan, Wilan Oktavian mengatakan hal ini membuat fokus pemerintah terhadap pembangunan jalan tol berubah. Sebab pembangunan Japek II Selatan hanya akan difokuskan untuk sampai paket 2, sehingga tidak sampai Jatiasih.

Dalam dokumen perencanaannya, proyek tol Japek II Selatan terdiri dari 3 paket. Paket I membentang sepanjang 9,3 Km dari SS Jatiasih - SS Bantargebang - SS Setu, Paket II sepanjang 22,1 Km dari SS Setu - SS Sukaragam - SS Sukabungah, Paket III sepanjang 30 Km dari SS Sukabungah - SS Kutanegara - SS Sadang.

Kehadiran jalan tol tersebut targetnya bakal terintegrasi dengan beberapa ruas tol eksisting, seperti JORR (Jakarta Outer Ring Road) 1 dengan SS Jatiasih, JORR 2 dengan SS Setu, dan jalan Tol Cipularang dengan SS Sadang.

"Kalau Japek 2 Selatan, untuk sampai tersambung ke JORR 2 itu masih agak panjang, mungkin kita fokusnya baru sampai ke seksi 2 ya, tidak sampai Jatiasih," ujarnya saat di kantor Kementerian PU, dikutip Jumat (14/3/2025).