Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tol Japek II Selatan Tidak Masuk PSN Prabowo

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |18:16 WIB
Tol Japek II Selatan Tidak Masuk PSN Prabowo
Tol Japek II Selatan Tidak Masuk PSN Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo telah menetapkan daftar indikasi proyek strategis nasional 2025-2029 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Melalui dokumen tersebut, beberapa proyek warisan Presiden ke-7 Joko Widodo ada yang masih masuk kategori prioritas RPJMN, tapi ada yang tidak. Salah satunya adalah Pembangunan Jalan Jol Jakarta - Cikampek (Japek) II Selatan.

1. Proyek Japek II

Direktur Jalan Bebas Hambatan, Wilan Oktavian mengatakan hal ini membuat fokus pemerintah terhadap pembangunan jalan tol berubah. Sebab pembangunan Japek II Selatan hanya akan difokuskan untuk sampai paket 2, sehingga tidak sampai Jatiasih.

Dalam dokumen perencanaannya, proyek tol Japek II Selatan terdiri dari 3 paket. Paket I membentang sepanjang 9,3 Km dari SS Jatiasih - SS Bantargebang - SS Setu, Paket II sepanjang 22,1 Km dari SS Setu - SS Sukaragam - SS Sukabungah, Paket III sepanjang 30 Km dari SS Sukabungah - SS Kutanegara - SS Sadang.

Kehadiran jalan tol tersebut targetnya bakal terintegrasi dengan beberapa ruas tol eksisting, seperti JORR (Jakarta Outer Ring Road) 1 dengan SS Jatiasih, JORR 2 dengan SS Setu, dan jalan Tol Cipularang dengan SS Sadang.

"Kalau Japek 2 Selatan, untuk sampai tersambung ke JORR 2 itu masih agak panjang, mungkin kita fokusnya baru sampai ke seksi 2 ya, tidak sampai Jatiasih," ujarnya saat di kantor Kementerian PU, dikutip Jumat (14/3/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement