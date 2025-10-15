Advertisement
HOME FINANCE

BRI Sabet Penghargaan The Best Contact Center Indonesia Berkat Kualitas Layanan Terbaik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |14:00 WIB
BRI Sabet Penghargaan The Best Contact Center Indonesia Berkat Kualitas Layanan Terbaik
Kualitas layanan terbaik BRI. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menorehkan pencapaian membanggakan dengan meraih peringkat 1st Runner Up pada ajang penghargaan The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA).

Pencapaian ini menegaskan komitmen BRI dalam memberikan pelayanan Contact Center terbaik sekaligus konsisten bertransformasi menghadirkan layanan yang modern, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan nasabah.

TBCCI merupakan ajang penghargaan bergengsi tahunan yang diselenggarakan ICCA sejak 2007 dan telah menjadi tolak ukur kualitas layanan Contact Center di Indonesia.

Kompetisi ini diikuti oleh berbagai perusahaan dari beragam industri. Melalui penjurian yang ketat oleh praktisi nasional maupun internasional, TBCCI menilai kualitas layanan Contact Center dari berbagai aspek, mulai dari inovasi digital, kontribusi bisnis, pengalaman pelanggan, hingga keterlibatan karyawan.

Pada penyelenggaraan 2025, TBCCI diikuti oleh 57 perusahaan dengan total 731 peserta yang berkompetisi dalam kategori korporat, teamwork, dan individu.

