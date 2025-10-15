Advertisement
HOME FINANCE

Aturan Baru Pajak Reklame Jakarta, dari Diskon 50 Persen Sampai Gratis Pajak

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |10:22 WIB
Aturan Baru Pajak Reklame Jakarta, dari Diskon 50 Persen Sampai Gratis Pajak
Ilustrasi reklame di Jakarta. (Foto: dok unsplash/pawel_czerwinski)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membawa kabar gembira untuk Wajib Pajak yang memiliki usaha di bidang reklame. Lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 870 Tahun 2025 Pemprov DKI Jakarta siap hadir untuk warga dalam memberikan potongan dan pembebasan Pajak Reklame. 

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, kebijakan ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum, sekaligus meringankan beban para pelaku usaha.

Potongan Pajak hingga 50 Persen

Dalam aturan baru ini, lanjut Morris, Wajib Pajak berhak mengajukan pengurangan pajak apabila reklamenya mengalami kenaikan pokok pajak lebih dari 25 persen dibanding periode sebelumnya yang tercantum dalam SKPD.

“Jika memenuhi syarat, pengurangan yang diberikan bisa mencapai maksimal 50 persen dari jumlah pajak yang harus dibayar,” tuturnya.

Bebas Pajak untuk Objek Tertentu

Morris menjelaskan, selain potongan pajak, Kepgub 870/2025 juga mengatur pembebasan pajak reklame hingga 100 persen. Ada dua jenis pembebasan yang berlaku:

