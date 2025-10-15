Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Angela Tanoesoedibjo: Industri Media Hadapi Era Menantang di Tengah Situasi Geopolitik Dunia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |19:20 WIB
Angela Tanoesoedibjo: Industri Media Hadapi Era Menantang di Tengah Situasi Geopolitik Dunia
Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo menilai industri media saat ini tengah berada dalam masa yang penuh dinamika. Ia menyebut periode ini sebagai masa yang menarik, tetapi sekaligus menantang, di tengah derasnya perubahan geopolitik dan kemajuan teknologi yang terus mengubah lanskap bisnis media.

Menurutnya perkembangan teknologi digital yang pesat dewasa ini, sekaligus perubahan geopolitik global memberikan tantangan tersendiri bagi perusahaan media untuk tetap relevan dan cepat beradaptasi.

"Kita berada di saat yang sangat menarik. Tapi jika saya boleh menambahkan satu kata, ini juga saat yang menantang," ujarnya saat menjadi pembicara pada acara Forbes Global CEO Conference dengan tema Family Business: Looking at the Next Frontier di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Angela menekankan, pelaku industri media harus mampu menyeimbangkan antara kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Ia menilai, kemampuan untuk memilah informasi dan menjaga fokus strategis merupakan kunci agar perusahaan media tetap relevan di tengah disrupsi digital.

"Disrupsi adalah hal yang normal di semua bisnis, termasuk dalam bisnis keluarga. Organisasi besar sering kali terlalu lambat, tantangannya adalah bagaimana membuatnya lebih lincah," kata Angela.

Sebagai pimpinan iNews Media Group, Angela terus mendorong transformasi di lingkungan media MNC agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perilaku audiens. Ia menilai, data dan inovasi digital menjadi fondasi penting bagi masa depan industri media.

 

