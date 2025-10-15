Advertisement
HOT ISSUE

Kendalikan Banjir, Waskita Karya Kebut Pembangunan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |21:02 WIB
Kendalikan Banjir, Waskita Karya Kebut Pembangunan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh
Waskita Kebut Pembangunan (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk mempercepat pembangunan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh. Proyek senilai Rp677,34 miliar kini mencapai 51,84% per Oktober 2025.

Proyek tersebut dibangun dalam dua paket pekerjaan. Pada paket pertama, Perseroan telah mengerjakan saluran suplesi terbuka sepanjang 3.384 meter (m) dari total 4.097 m. Sementara pada paket lanjutan, saluran suplesi yang sudah diselesaikan sepanjang 1.416 m dari 2.520 m.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan, pembangunan ini menjadi kunci utama agar Bendungan Rukoh dapat difungsikan secara menyeluruh. Tanpa bendung pengarah, manfaat bendungan yang telah lama dinantikan masyarakat itu belum dapat dirasakan secara optimal.

“Waskita Karya terus mempercepat pembangunan proyek bangunan pengarah, agar bisa segera mendukung fungsi Bendungan Rukoh. Bendungan berkapasitas tampung 128 juta meter kubik (m³) tersebut akan difungsikan untuk kebutuhan irigasi dan pengendalian banjir di wilayah sekitar Pidie,” tuturnya, Rabu (15/10/2025).

Kini Bendungan Rukoh sudah rampung dibangun dan siap mendukung kestabilan pasokan air irigasi yang mengaliri lahan pertanian seluas 12.194 hektare (ha). Proyek senilai Rp1,7 triliun itu juga mampu mereduksi banjir seluas 51 ha atau mencakup tiga kecamatan yaitu Titeue, Keumala, dan Sakti.

 

