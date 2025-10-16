Advertisement
HOME FINANCE

Komitmen Melestarikan Lingkungan, BULOG Tanam 1.000 Bibit Mangrove di Sulawesi Tenggara

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |13:55 WIB
Komitmen Melestarikan Lingkungan, BULOG Tanam 1.000 Bibit Mangrove di Sulawesi Tenggara
BULOG tanam 1.000 bibit mangrove di Sulawesi Tenggara. (Foto: dok BULOG)
A
A
A

KONAWE - Perum BULOG kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman 1.000 bibit pohon mangrove di pesisir Desa Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program BULOG Peduli Hijau yang berfokus pada konservasi hijauan pesisir pantai dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-14, yaitu Ekosistem Lautan.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara BULOG dengan Langkoe Diving Club (LDC) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Bentuk sinergi ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada Februari 2025 di lokasi yang sama.

Penanaman mangrove secara simbolis dilakukan oleh Direktur SDM dan Umum Perum BULOG, Sudarsono Hardjosoekarto, dan turut dihadiri oleh Pemimpin Wilayah BULOG Sulawesi Tenggara Benhur Ngkaimi beserta jajaran, serta Kapolsek Soropia Polresta Kendari IPDA Firman Akbar.

Dihadiri pula oleh Danramil 1417-12/Soropia Lettu (Inf.) La Ode Suharlin, Camat Soropia Muhammad Husain, dan Kepala Desa Tapulaga Marhaban bersama Karang Taruna Desa Tapulaga.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian pesisir.

