Lebih Bebas Atur Keuangan! Limit Neo Pinjam Kini Tembus Hingga Rp100 Juta

Limit Neo Pinjam sudah ditingkatkan hingga Rp100 juta dengan tenor pinjaman lebih panjang yaitu sampai 24 bulan. (Foto: dok BNC)

JAKARTA - Kebutuhan masyarakat di era modern sudah semakin kompleks. Akan tetapi, kondisi keuangan seringkali tidak stabil karena berbagai faktor. Merespons itu semua, neobank dari Bank Neo Commerce (BNC) hadir untuk memberikan solusi berupa produk Neo Pinjam.

Kini, limit pinjaman online terpercaya ini sudah ditingkatkan hingga Rp100 juta dengan tenor pinjaman lebih panjang yaitu sampai 24 bulan.

Peningkatan limit dan tenor pinjaman tersebut adalah bukti nyata BNC untuk meningkatkan inklusi keuangan. Setiap lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Dukungan Finansial yang Optimal

BNC sebagai bank dengan layanan digital selalu berusaha menjadi solusi kebutuhan masyarakat. Pihaknya memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk menstabilkan kembali kondisi finansial dengan dana pinjaman bank.

Saat ini, limit yang ditawarkan mencapai Rp100 juta yang menjadi sinyal positif untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nasabah lebih leluasa mengatur keuangan dan mengalokasikan pinjaman untuk setiap pos dana, seperti dana pendidikan, kesehatan, hingga dana darurat.

Melalui Neo Pinjam, BNC hadir dengan penawaran angsuran ringan. Bunga mulai dari 0,06% flat per hari (setara dengan maksimum APR 21,9% per tahun). Tidak ada biaya tersembunyi atau penalti pelunasan lebih awal, dan bebas biaya admin saat pencairan.