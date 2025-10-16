Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waskita Karya Bukukan Kontrak Rp318,5 Miliar, Ini Proyek Infrastruktur Terbarunya

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |14:22 WIB
Waskita Karya Bukukan Kontrak Rp318,5 Miliar, Ini Proyek Infrastruktur Terbarunya
Proyek Infrastruktur Waskita Karya (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk mendapat kontrak baru  pengerjaan Daerah Irigasi (DI) Komering Sub DI Lempuing  Fase 3 Paket I di Sumatera Selatan. Proyek tersebut senilai Rp318,54 miliar. 

Sebelumnya telah dikerjakan DI Komering Sub DI Lempuing seluas 5.000 hektar (ha) pada 2012-2016. Sementara total luasnya mencapai 13.500 ha.

Direktur Operasi II Waskita Karya Dhetik Ariyanto menjelaskan, perseroan akan mengerjakan luas sisanya yakni sebesar 8.500 Ha. 

Proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) itu akan mendukung sasaran swasembada pangan pemerintah.

"Waskita Karya kembali mengerjakan proyek irigasi yang tidak hanya mendukung  ketahanan pangan, tapi juga energi dan air. Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan DI Komering Sub DI Lempuing Fase 3 dengan hasil bermutu," jelas Dhetik, Kamis (16/10/2025).

Dalam proyek tersebut, lingkup kerja Waskita mencakup pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan Bendung Perjaya, saluran primer, serta saluran sekunder Lempuing. Kemudian konstruksi baru sistem saluran sekunder Lempuing, juga saluran sekunder Lempuing Blok G dan H beserta saluran pembuangnya.

"Keberadaan daerah irigasi ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan pertanian secara berkelanjutan. Di antaranya melalui penyediaan lahan pertanian, fasilitas irigasi, dan drainase yang memadai melalui pasokan air sepanjang tahun," tutur dia.

Jika sudah berfungsi, lanjutnya, produktivitas pertanian pun dipastikan meningkat, karena memungkinkan petani untuk memanen tanaman secara teratur, bahkan pada musim kemarau.

 

