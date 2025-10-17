PNM dan Menteri PKP Salurkan Pembiayaan Mikro untuk Renovasi Rumah Usaha

MALANG – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebutkan, 30 persen dari total dari 890 ribu warga Malang belum memilki rumah. Artinya, sekitar 200 ribu jiwa belum memilki hunian sendiri. Hal ini disampaikan dalam acara Percepatan Capaian Rumah Rakyat Program Pemerintah dan Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait pun mendorong seluruh pihak baik dari Pemerintah Kota, Badan Usaha hingga Asosiasi Pengembang Perumahan agar berkolaborasi menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak terjerat pinjaman kepada rentenir.

Pada kesempatan tersebut, Maruarar juga menyampaikan urgensi program prioritas Presiden Prabowo RI melalui penyediaan rumah yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.

Dia juga berdialog dengan para nasabah binaan PNM Mekaar penerima pembiayaan untuk melihat bagaimana program tersebut turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pendapatan rendah.

“Menghindari pinjaman dari rentenir kita sediakan KUR Perumahan dengan bunga 6 persen,” ujar Maruarar, Jumat (17/10/2025).