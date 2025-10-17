Produk Karet hingga Edamame RI Diborong Singapura dan Jepang

JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) menandatangani 16 memorandum of understanding (MoU) jual beli komoditas produk hilir di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Dari 16 kesepakatan itu. 9 di antaranya jual beli produk hilir karet, teh, tembakau, dan kakao. Sedangkan, 7 lainnya dilakukan oleh anak perusahaan, yakni PT Mitratani Dua Tujuh (MDT) produk pangan berupa edamame, okra, komatsuna, agenasu, mukimame, edatsuki, dan kuromame.

Direktur PTPN I Teddy Yunirman Danas menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para pembeli eksisting dan pembeli baru dari perusahaan internasional yang loyal terhadap produk-produk hilir.

Menurut Teddy, para buyers dari berbagai negara yang hadir pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 memiliki kapasitas dan reputasi yang sangat baik. Ketertarikan kepada produk-produk hilir yang hasilkan PTPN I, adalah kehormatan sekaligus pengakuan internasional yang nyata.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada buyers eksisting dan new buyers yang tertarik dan loyal pada produk hilir PTPN I. Kami berkomitmen menjaga mutu produk agar tetap berstandar internasional. PTPN I memiliki anugerah dari keragaman produk hilir bermutu kelas dunia, seperti karet, teh, tembakau, dan kakao serta edamame, okra termasuk produk turunannya," katanya di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Teddy menambahkan, repons positif para buyers terhadap produk hilir menandakan kesiapan PTPN I dalam menghadapi tantangan global. Misalnya, produk komoditi karet yang pada MoU kali ini merupakan perpanjangan pembelian. Hal ini menjadi indikator bahwa kualitas karet PTPN I memenuhi standar mutu yang dibutuhkan pasar dunia.

"Produk komoditas karet, pada penandatanganan kali ini bersifat repeat order (pemesanan ulang). Itu artinya buyer sudah sangat paham dengan produk karet PTPN I yang memiliki kualitas dunia. Saya mendapat beberapa testimoni dari beberapa buyers yang menyatakan produk karet kita sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan otomotif dan manufaktur internasional. Respons ini menggambarkan bisnis karet PTPN I sangat cerah di masa mendatang," katanya.