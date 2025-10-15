Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hilirisasi Tambang Nikel Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |12:29 WIB
Hilirisasi Tambang Nikel Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat
Hilirisasi Tambang Nikel Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat (Foto: Dokumen Harita)
A
A
A

JAKARTA - Program hilirisasi mineral yang dijalankan perusahaan pertambangan nikel membawa berkah bagi masyarakat sekitar. Mobilisasi tenaga kerja membuat roda ekonomi di daerah tambang terintegrasi dengan smelter membuat pemasukan masyarakat setempat juga ikut meningkat dengan berbagai usaha kecil yang dilakukan.

Community Affairs General Manager Harita Nickel Dindin Makinudin mengatakan, berdasarkan data BPS Halmahera Selatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Halmahera Selatan terlihat meningkat dengan drastis setelah adanya aktivitas hilirisasi nikel sejak tahun 2016 yakni mencapai 54,59% berasal dari industri pengolahan.

“Pertumbuhan ekonomi stabil tumbuh. Industri pengolahan sangat dominan mendorong perekonomian lokal artinya hilirisasi sukses memantik pertumbuhan ekonomi di Halmahera Selatan,” ungkap Dindin dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dindin menyatakan dengan jumlah karyawan yang banyak di Pulau Obi ada kebutuhan logistik yang besar. Misalnya saja beras mencapai 20 ribuan sak beras per bulan. Kemudian ayam potong 22 ribu kg, ada juga ikan dan sebagainya. 

“Artinya ini membuka peluang usaha. Kami bukakan peluang usaha tidak hanya peluang kerja. Lalu peluang kerja kami berdayakan pengusaha lokal,” jelas Dindin.

Dampak ekonomi yang sudah dihasilkan perusahaan mencapai 729 lapangan kerja dari program-program CSR dengan pendapatan terekam setiap bulan mencapai miliaran rupiah. “Per bulan sekitar Rp14 miliar untuk perputaran di lokal,” ujar Dindin.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/455/3151381/prabowo_subianto-14wH_large.png
Ungkap Cita-Cita Hilirisasi, Prabowo Sebut Nama Soekarno hingga Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3146917/proyek_infrastruktur-exkR_large.png
Hilirisasi, Apa Kabar Proyek Infrastruktur Petrokimia di Indramayu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/320/3136623/hilirisasi-r2jN_large.png
Ciptakan Lapangan Kerja, Hilirisasi Jadi Prioritas Lintas Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/320/3132551/batu_bara-DLSa_large.jpg
Prabowo Percepat Hilirisasi, Proyek Gasifikasi Batu Bara Jadi SNG Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/320/3124046/hilirisasi-VEQm_large.jpg
Hilirisasi Kunci Indonesia Keluar dari Middle Income Trap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/320/3123320/prabowo_subianto-NjnK_large.jpeg
Keberhasilan Hilirisasi Akan Tarik Minat Investasi Besar di Berbagai Sektor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement