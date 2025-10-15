Hilirisasi Tambang Nikel Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

JAKARTA - Program hilirisasi mineral yang dijalankan perusahaan pertambangan nikel membawa berkah bagi masyarakat sekitar. Mobilisasi tenaga kerja membuat roda ekonomi di daerah tambang terintegrasi dengan smelter membuat pemasukan masyarakat setempat juga ikut meningkat dengan berbagai usaha kecil yang dilakukan.

Community Affairs General Manager Harita Nickel Dindin Makinudin mengatakan, berdasarkan data BPS Halmahera Selatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Halmahera Selatan terlihat meningkat dengan drastis setelah adanya aktivitas hilirisasi nikel sejak tahun 2016 yakni mencapai 54,59% berasal dari industri pengolahan.

“Pertumbuhan ekonomi stabil tumbuh. Industri pengolahan sangat dominan mendorong perekonomian lokal artinya hilirisasi sukses memantik pertumbuhan ekonomi di Halmahera Selatan,” ungkap Dindin dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dindin menyatakan dengan jumlah karyawan yang banyak di Pulau Obi ada kebutuhan logistik yang besar. Misalnya saja beras mencapai 20 ribuan sak beras per bulan. Kemudian ayam potong 22 ribu kg, ada juga ikan dan sebagainya.

“Artinya ini membuka peluang usaha. Kami bukakan peluang usaha tidak hanya peluang kerja. Lalu peluang kerja kami berdayakan pengusaha lokal,” jelas Dindin.

Dampak ekonomi yang sudah dihasilkan perusahaan mencapai 729 lapangan kerja dari program-program CSR dengan pendapatan terekam setiap bulan mencapai miliaran rupiah. “Per bulan sekitar Rp14 miliar untuk perputaran di lokal,” ujar Dindin.