Industri Penerbangan Diminta Kurangi Emisi Karbon, INACA Harap Adanya Peta Jalan

JAKARTA – INACA mengajak semua stakeholder penerbangan untuk mulai melaksanakan penerbangan hijau berkelanjutan melalui perencanaan yang matang.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, mengatakan, penerapan penerbangan hijau berkelanjutan tidak terlepas dari program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dari International Civil Aviation Organisation (ICAO), di mana tujuannya untuk mencapai carbon neutral growth di sektor penerbangan internasional, dengan cara menstabilkan total emisi CO₂ dari penerbangan di atas tingkat tahun acuan yang saat ini ditetapkan sebesar 85%.

“ICAO telah menetapkan bahwa pada tahun 2021–2023 merupakan fase rintisan. Tahun 2024–2026 adalah fase pertama sebagai tahun partisipasi sukarela (voluntary) dan tahun 2027–2035 adalah fase kedua sebagai tahun partisipasi wajib (mandatory). Sebagai negara anggota ICAO, tentu Indonesia juga wajib mengikuti program CORSIA ini. Semua stakeholder di industri penerbangan nasional wajib mengimplementasikannya,” ujar Denon, Jumat (17/10/2025).

INACA selaku perwakilan maskapai penerbangan nasional berharap agar program CORSIA ini di Indonesia terus berkembang sesuai mandat dari ICAO. Dengan demikian, tujuan untuk mengurangi emisi CO₂ di penerbangan tercapai dan di sisi lain industri penerbangan dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien, serta kepentingan masyarakat dapat tetap terlayani dengan baik.