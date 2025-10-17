Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Industri Penerbangan Diminta Kurangi Emisi Karbon, INACA Harap Adanya Peta Jalan

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |14:05 WIB
Industri Penerbangan Diminta Kurangi Emisi Karbon, INACA Harap Adanya Peta Jalan
INACA mengajak semua stakeholder penerbangan untuk mulai melaksanakan penerbangan hijau berkelanjutan. (Foto: Okezone.com/AP)
A
A
A

JAKARTA – INACA mengajak semua stakeholder penerbangan untuk mulai melaksanakan penerbangan hijau berkelanjutan melalui perencanaan yang matang.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, mengatakan, penerapan penerbangan hijau berkelanjutan tidak terlepas dari program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dari International Civil Aviation Organisation (ICAO), di mana tujuannya untuk mencapai carbon neutral growth di sektor penerbangan internasional, dengan cara menstabilkan total emisi CO₂ dari penerbangan di atas tingkat tahun acuan yang saat ini ditetapkan sebesar 85%.

“ICAO telah menetapkan bahwa pada tahun 2021–2023 merupakan fase rintisan. Tahun 2024–2026 adalah fase pertama sebagai tahun partisipasi sukarela (voluntary) dan tahun 2027–2035 adalah fase kedua sebagai tahun partisipasi wajib (mandatory). Sebagai negara anggota ICAO, tentu Indonesia juga wajib mengikuti program CORSIA ini. Semua stakeholder di industri penerbangan nasional wajib mengimplementasikannya,” ujar Denon, Jumat (17/10/2025).

INACA selaku perwakilan maskapai penerbangan nasional berharap agar program CORSIA ini di Indonesia terus berkembang sesuai mandat dari ICAO. Dengan demikian, tujuan untuk mengurangi emisi CO₂ di penerbangan tercapai dan di sisi lain industri penerbangan dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien, serta kepentingan masyarakat dapat tetap terlayani dengan baik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176770//penerbangan-s56h_large.jpg
Industri Penerbangan Akui Banyak Investor Global Kabur Imbas Pungutan Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3175059//pgn_penurunan_emisi-QnGv_large.jpeg
PGN Terus Turunkan Emisi Karbon, Angkanya Capai 24.861 Ton CO2e
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/470/3172959//jakarta-zwVk_large.jpg
Bangunan di Indonesia Sumbang 33% Emisi, Penggunaan AC Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172692//pelayaran-sq5P_large.jpg
Pengangkutan Karbon Meningkat Jadi Peluang Cuan untuk Pelayaran Energi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172414//industri_keberlanjutan-pdqF_large.png
Bisnis Keberlanjutan, Industri RI Bisa Mulai dari Teknologi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171672//garuda_indonesia-H1uF_large.jpg
Garuda Indonesia Buka Suara soal Rencana Merger dengan Pelita Air
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement