Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup?

JAKARTA - Segini gaji fantastis Jesus Casas saat jadi pelatih Timnas Irak, Indonesia sanggup? Jesus Casas menjadi sosok yang dijagokan melatih Timnas Indonesia gantikan Patrick Kluivert.

Diketahui, Patrick Kluivert baru saja dipecat PSSI dari kursi pelatih Timnas Indonesia.

Pemecatan dilakukan usai skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kans PSSI merekrut Jesus Casas terbuka lebar karena pelatih asal Spanyol ini tengah menganggur saat ini. Dia belum menangani tim mana pun lagi usai diberhentikan Timnas Irak pada Mei 2025.

Lantas berapa gaji Jesus Casas pada saat jadi pelatih Irak, berikut rangkuman Okezone, Jumat (17/10/2025).

Jesus Casas pernah meminta gaji setinggi langit ketika menahkodai Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Berdasarkan laporan dari media Irak pada 2024, saat itu pelatih asal Spanyol ini dihadapi perpanjangan kontrak untuk melatuh Irak