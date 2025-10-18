6 Fakta Terbaru BSU Tahap 2 Bakal Cair

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara soal isu pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap kedua tahun 2025.

Menurutnya, belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU tahap kedua tahun 2025.

“Sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II,” kata Menaker Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta.

Berikut fakta-fakta terbaru BSU tahap 2 akan cair yang dirangkum Okezone, Sabtu (18/10/2025).

1. Cairkan BSU 2025

Adapun sebelumnya muncul kabar di lini media sosial bahwa pemerintah akan mencairkan BSU pada bulan Oktober 2025.

Menaker kembali menegaskan BSU dari pemerintah hanya ada di bulan Juni dan Juli tahun ini saja. Sehingga dapat dipastikan bahwa kabar BSU kembali didistribusikan pada bulan ini adalah salah.