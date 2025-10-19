Advertisement
HOME FINANCE

UMKM Binaan BRI Findmeera Buktikan Perempuan Bisa Berdaya dari Rumah

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |14:03 WIB
UMKM Binaan BRI Findmeera Buktikan Perempuan Bisa Berdaya dari Rumah
UMKM Binaan BRI, Findmeera. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - Menjadi perempuan multiperan bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, ada begitu banyak tantangan, membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan mimpi pribadi.

Namun, justru di situlah letak kekuatan perempuan, yaitu kemampuan untuk tetap berdiri, memberi kasih, sekaligus menciptakan perubahan.

Hal inilah yang dibuktikan oleh Findy, sosok di balik lahirnya Findmeera, brand daily wear lokal yang mengangkat daster dari sekadar pakaian rumahan menjadi simbol keanggunan sekaligus pemberdayaan perempuan.

Meski menjalani berbagai peran dalam hidupnya, Findy memilih untuk tidak berhenti. Dia menjadikan tantangan sebagai peluang, menghadirkan karya yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga menginspirasi perempuan lain dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya.

Pandemi 2022 menjadi titik awal lahirnya Findmeera. Di tengah keterbatasan, justru banyak perempuan menemukan kekuatan baru, ada yang mulai berkebun, belajar keterampilan, hingga menciptakan karya yang bermanfaat bagi orang lain.

“Waktu itu masih pandemi, banyak perempuan bekerja dari rumah. Mereka butuh pakaian yang nyaman, tapi tetap bisa dipakai keluar rumah dengan percaya diri,” kata Findy.

Dari sanalah lahir ide daster multifungsi: santai dipakai di rumah, tetap stylish untuk ke luar. Findy menyadari stigma yang melekat pada daster di Indonesia.

