Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Sebut Uang Korban Penipuan Hilang 1 Jam Setelah Ditransfer 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |00:22 WIB
OJK Sebut Uang Korban Penipuan Hilang 1 Jam Setelah Ditransfer 
OJK soal Uang Korban Penipuan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan uang korban penipuan rata-rata akan hilang dalam satu jam setelah ditransfer. 

Angka ini merupakan rata-rata dari laporan yang diterima otoritas.

“Kalau seseorang tertipu setelah transfer, insya Allah tidak lebih dari satu jam uangnya sudah beralih atau hilang,” ujar Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hudiyanto dalam diskusi dengan media di Purwokerto Jawa Tengah, Sabtu (18/10/2025). 

Dia menjelaskan kemungkinan uang hilang disebabkan perpindahan uang dari satu bank ke bank lain terjadi dalam satu. Akan tetapi ia menyebut dari data laporan yang diterima Indonesia Anti-Scam Center (IASC), korban yang melaporkan kasus penipuan di bawah satu jam tak sampai satu persen dari total laporan sebanyak 299.237 per 16 Oktober 2025. 

Maka itu, ia menjelaskan persentase uang yang dapat kembali ke korban penipuan kecil. Kebanyakan korban terlambat menyadari penipuan dan baru melaporkan kasus beberapa jam setelah transfer terjadi.

 “Jadi ini sudah darurat. Untuk penipuan, prevensi jauh lebih baik dibanding represif,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/470/3177788/kpr-O6nN_large.jpg
Purbaya Sebut SLIK Hambat KPR, OJK: Bukan Penentu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177701/ojk-vkdm_large.jpg
OJK Minta Fintech hingga Bank Berantas Rentenir, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177699/ojk-ZGSP_large.jpg
OJK: Kerugian Masyarakat Akibat Scam Tembus Rp7 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176630/kegiatan_usaha-GiNg_large.jpg
Kegiatan Usaha Golden Eagle Ditutup yang Tawarkan Hapus Utang, Menyesatkan Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176440/kepemilikan_asing_di_pinjol-tXg2_large.jpg
OJK: Kepemilikan Asing di Pinjol Maksimal 85 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175851/ojk-XvYR_large.jpg
OJK Temukan Kelemahan Sistem Keamanan Siber di Sejumlah Sekuritas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement