Realisasi Pendapatan Provinsi Maluku Utara Tertinggi pada 2025, Terendah Papua Barat

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan data terkait persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi se-Indonesia tahun 2025. Provinsi Maluku Utara, menjadi Provinsi tertinggi realisasi pendapatan APBD nya.

Data ini diolah oleh Direkrorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah per tanggal 17 Oktober 2025 yang didapat dari laporan 38 Pemerintah Provinsi.

"Ini Provinsi, yang tertinggi pendapatannya adalah Maluku Utara. 83,84 persen," kata Mendagri dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Adapun, Provinsi lainnya yang memiliki realisasi pendapatan tinggi diantaranya; Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Papua Pegunungan.

Kemudian, Provinsi Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Gorontalo, Papua Tengah, Banten, Jambi dan Sulawesi Selatan. Mendagri Tito menyebut, daerah di atas merupakan Provinsi yang memiliki realisasi pendapatan di atas 70 persen.

"Yang di bawah 70 persen, itu adalah sebagaimana dilayar kami merahin pak. Kalo sudah September akhir, belum mencapai 70 persen, itu warning. Yaitu yang terendah itu, Papua Barat baru 48,76 persen," ujarnya.

Selain Papua Barat, Provinsi lainnya yang realisasi pendapatannya masih rendah diantaranya; Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Bengkulu, Lampung, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan.