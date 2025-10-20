Advertisement
HOT ISSUE

1 Tahun Pemerintahan, Prabowo Singgung IHSG Tembus ke 8.000: Ini di Luar Dugaan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |17:02 WIB
1 Tahun Pemerintahan, Prabowo Singgung IHSG Tembus ke 8.000: Ini di Luar Dugaan
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara dalam rangka 1 tahun pemerintahan sejak dilantik pada Oktober lalu. 

Dalam sambutannya, Presiden menyinggung capaian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menembus mencapai 8.000.

“Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah tumbuh 8.000 tertinggi sepanjang sejarah republik kita,” kata Prabowo, Senin (20/10/2025).

Dia mengatakan, lonjakan tersebut di luar dugaan dan menjadi bukti kerja keras para menteri kabinet di sektor ekonomi.

“Ini juga di luar dugaan, ini juga saya kira akibat kerja kerasa para menteri-menteri di bidang ekonomi,” ujar dia.

Menurutnya, selama ini banyak yang menilai IHSG sebagai cerminan kepercayaan investor dan pasar terhadap kondisi ekonomi nasional.

 

