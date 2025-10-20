Waskita (WSKT) Siap Garap Proyek Air Bersih Rp942,4 Miliar

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengerjakan paket pekerjaan konstruksi Karian Dam-Serpong Conveyance System (KSCS) project package 1. Total nilai kontrak baru tersebut mencapai USD56,86 juta atau setara Rp942,4 miliar (kurs Rp16.575 per USD).

Acara penandatanganan kontrak dihadiri langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal sumber Daya Air Kementerian PU Dwi Purwanto, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Dedi Yudha Lesmana, serta Perwakilan dari Officer for Korea Export-Import Bank Indonesia Office.

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, penandatanganan kontrak kerja konstruksi KSCS tersebut merupakan sebuah langkah nyata dalam mewujudkan sistem air baku nasional. Nantinya, kata dia, akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tiga provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan yaitu Banten, Jakarta, dan Jawa Barat.

"Proyek KSCS adalah bagian integral dari sistem penyediaan air baku Bendungan Karian. Melalui infrastruktur ini, air dari Karian dijalankan ke Serpong untuk melayani hampir dua juta jiwa atau setara 360 ribu sambungan rumah, serta akan mendukung sektor industri UMKM di kawasan metropolitan," ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dia melanjutkan, pembangunan ini menyimpan makna lebih besar, karena sebagai penghubung kehidupan dan keadilan sosial. Aliran air dari bendungan ke rumah tangga pun memperlihatkan potensi alam bagi kemakmuran rakyat.