Gara-Gara Bahlil, Zulhas Hampir Jadi Menko Perekonomian

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), membeberkan cerita menarik di balik penunjukannya sebagai Menko Pangan di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengaku sempat hampir ditunjuk menjadi Menko Bidang Perekonomian karena ulah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Zulhas menceritakan bahwa sebelum pelantikan kabinet, Bahlil sempat melempar tawaran jabatan Menko Ekonomi kepada dirinya.

"Sebetulnya Pak Bahlil itu ditawarin Menko Ekonomi. Tapi Pak Bahlil kan canggih ya. Dia lempar batu. Jangan Pak, jangan saya. Itu Pak Zul aja. Itu Mantan Mendag, Mantan Menteri Kehutanan, Mantan ketua MPR Pak. Jadi cocok itu Pak Zul," ungkap Menko Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan, Selasa (21/10/2025).

Zulhas menambahkan, dua hari sebelum pelantikan kabinet, dirinya bahkan sudah diminta untuk menandatangani berkas penugasan sebagai Menko Perekonomian. Namun, ia kemudian menghadap Presiden Prabowo untuk menyampaikan permintaan pribadi.

"Saya menghadap sama presiden terpilih. Pak boleh gak Pak saya usul? Kalau boleh. Saya gak pernah minta Pak, baru ini. Kalau boleh. Kalau boleh Pak saya di Bidang Pangan. Kalau boleh. Kalau Bapak berkenan. Alhamdulillah dipercaya beliau dikasih bidangnya pangan Pak," ujarnya.