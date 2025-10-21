Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Pamer Jaket 8%, Simbol Target Ekonomi Prabowo

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |20:22 WIB
Purbaya Pamer Jaket 8%, Simbol Target Ekonomi Prabowo
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan jaket berlogo angka 8% di dada sebelah kiri. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan jaket berlogo angka 8% di dada sebelah kiri. Jaket berwarna biru gelap itu dipadukan dengan kemeja putih di dalamnya, menandai tampilan baru sang Menkeu saat bertemu awak media.

Purbaya mengungkapkan bahwa jaket tersebut merupakan pemberian dari Istana Kepresidenan. Momen itu terjadi sebelum dirinya melayani sesi wawancara doorstop dengan media di Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

“Sebelumnya nih, hahaha. Dibagi dari sana, dari orang Istana,” ujar Purbaya sambil menunjuk logo 8% di bagian dadanya, Selasa (21/10/2025).

Logo tersebut dikaitkan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%.

Selain logo angka tersebut, jaket yang dikenakan Purbaya juga memiliki lambang bendera Merah Putih di bagian lengan kiri.

 

Telusuri berita finance lainnya
