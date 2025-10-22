Perum BULOG Dukung Kebijakan Presiden Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Perum BULOG terus menjalankan berbagai program strategis dalam mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. (Foto: dok BULOG)

JAKARTA - Perum BULOG menyampaikan komitmen penuh dalam mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/10/2025).

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa produksi pangan, distribusi pangan, serta pengelolaan air dan energi adalah pilar fundamental kekuatan bangsa dan harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa produksi pangan nasional telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah hingga Oktober 2025, menandai capaian besar bagi bangsa Indonesia di tahun pertama pemerintahannya.

Cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG sempat mencapai 4,2 juta ton dibulan Juni 2025, angka tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program peningkatan produksi dan efisiensi distribusi pangan berjalan efektif.

Presiden juga mengapresiasi kinerja sektor pertanian nasional yang mampu mencapai target swasembada lebih cepat dari rencana empat tahun menjadi hanya satu tahun.

Presiden mengingatkan bahwa ke depan, tantangan strategis yang harus dihadapi antara lain meliputi cetak sawah baru, pembangunan infrastruktur logistik pangan, dan penguatan rantai nilai (value chain) pertanian dari hulu ke hilir.