HOME FINANCE

Selamat! Perum BULOG Raih Penghargaan Anugerah Inspiratif 2025

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |18:43 WIB
Selamat! Perum BULOG Raih Penghargaan Anugerah Inspiratif 2025
Perum BULOG meraih penghargaan Anugerah Inspiratif 2025: Swasembada Pangan – Inovasi Logistik Pangan Digital Nasional. (Foto: dok BULOG)
JAKARTA – Perum BULOG kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. BULOG resmi meraih penghargaan bergengsi dalam kategori Anugerah Inspiratif 2025: “Swasembada Pangan – Inovasi Logistik Pangan Digital Nasional”.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, kepada Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, dalam acara puncak yang digelar pada Kamis (16/10/2025).

Ajang penghargaan tahunan ini merupakan bentuk apresiasi yang ditujukan kepada institusi, korporasi maupun sosok personal inspiratif yang telah membawa dampak nyata dan perubahan positif bagi masyarakat Indonesia. 

Kali ini, tema “Berdaya, Berdampak, Berkelanjutan” diangkat dengan menyoroti semangat penggerak perubahan dan inovasi kelembagaan sebagai pilar kemajuan bangsa.

Perum BULOG terpilih sebagai penerima Anugerah Inspiratif 2025 karena dinilai berhasil melakukan transformasi digital paling komprehensif dalam ekosistem logistik pangan nasional.

Inovasi tersebut meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi rantai pasok pangan, mulai dari penyerapan gabah petani hingga distribusi kepada konsumen, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan tersebut.

