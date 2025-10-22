Jangan Takut! Ada Masalah Bea Cukai atau Pajak, Langsung WA Pak Purbaya

JAKARTA - Masyarakat yang punya keluhan atau kendala terkait Bea Cukai dan Pajak bisa langsung Lapor Pak Purbaya melalui nomor 082240406600. Nomor Lapor Pak Purbaya ini hanya WA only.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Menkeu Purbaya untuk memperkuat integritas, transparansi, dan memastikan setiap suara masyarakat didengar langsung.

Kasus pertama menyoroti perilaku aparat Bea Cukai yang diduga menggunakan seragam dinas untuk urusan bisnis pribadi. Pelapor yang merupakan wiraswasta, mengadukan bahwa petugas Bea Cukai kerap nongkrong seharian di Starbucks lengkap dengan laptop dan mengadakan meeting dengan sesama petugas atau aparat berbaju preman.

Pembicaraan mereka, menurut pelapor, selalu mengenai bisnis, mulai dari mengamankan aset hingga membahas perolehan kiriman mobil baru.

"Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya, alamatnya lengkap, jadi pasti bisa kita kejar," ucap Purbaya.

Laporan kedua terkait penjualan pita cukai rokok ilegal besar-besaran di Madura, di mana pita cukai diperjualbelikan untuk disematkan pada merek rokok tertentu.