HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri Maman Klarifikasi dan Minta Maaf Soal Produk Tiruan

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |16:26 WIB
Menteri Maman Klarifikasi dan Minta Maaf Soal Produk Tiruan
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. (Foto: Okezone.com/UMKM)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjadi sorotan usai menyarankan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membuat produk tiruan. Hal ini disebut sebagai upaya untuk menekan barang impor di pasaran.

“Kami sarankan, kenapa tidak kita buat juga kurang lebih bentuknya sama tapi nama merek dipelesetkan. Ini gimmick dan saya yakin ini menarik. Kami melihat ini tantangan tapi dari sisi lain juga peluang,” katanya, Rabu (22/10/2025).

Ia berharap upaya itu dapat mendorong kinerja pelaku UMKM Tanah Air yang berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Namun, Maman langsung mengklarifikasi pernyataannya tersebut dan meminta maaf. Ia mengakui adanya kesalahan penyampaian, yang maksudnya kini dipersepsikan sebagai ajakan memproduksi barang KW.

"Saya atas nama pribadi meminta maaf kalau sampai misalnya dipersepsikannya seperti itu," ujar Maman.

 

