HOME FINANCE MARKET UPDATE

Sampoerna (HMSP) Beli Patriot Bond Danantara Rp500 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |18:59 WIB
Sampoerna (HMSP) Beli Patriot Bond Danantara Rp500 Miliar
Sampoerna Beli Patriot Bond Danantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) mengumumkan pemberlian Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) yang diterbitkan oleh PT Danantara Investment Management (Persero) tanpa melalui penawaran umum. 

Nilai pembelian mencapai Rp500 miliar yang dilakukan pada Selasa (21/10/2025), 

Dalam keterbukaan informasi, transaksi tersebut dilakukan untuk dua seri surat utang. 

Pertama adalah Seri A memiliki nilai Rp250 miliar dengan bunga dua persen per tahun dan jatuh tempo pada 22 Oktober 2030. 

Sementara Seri B juga senilai Rp250 miliar dengan tingkat bunga dua persen per tahun dan jatuh tempo pada 21 Oktober 2032.

“Investasi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa | Keuangan No. 17/PQJK.04/2020,” kata Sekretaris Perusahaan HMSP, Andy Revianto, dalam keterbukaan informasi, Kamis (23/10/2025).

 

