Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Naik Rp33.000 Jadi Rp2.354.000 per Gram

Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Naik Rp33.000 Jadi Rp2.354.000 per Gram (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini naik Rp33.000 menjadi Rp2.354.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.321.000 per gram. Kenaikan harga emas Antam ini setelah sebelumnya harga emas Antam sempat anjlok Rp177.000.

Untuk harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp30.000 ke Rp2.219.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Jumat (24/10/2025):