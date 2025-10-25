Advertisement
HOT ISSUE

Update Harga Pangan Hari Ini: Beras hingga Minyak Goreng Melonjak 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |15:10 WIB
Update Harga Pangan Hari Ini: Beras hingga Minyak Goreng Melonjak 
JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan dibanding hari-hari sebelumnya pada hari ini, Sabtu (25/10/2025). Harga aneka cabai turun, namun sejumlah komoditas lainnya tampak mengalami lonjakan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, harga aneka cabai seperti cabai merah besar mengalami penurunan sebesar 4,65 persen menjadi Rp49.950 per kg.

Begitu pula cabai merah keriting turun hingga 7,81 persen menjadi Rp52.550 per kg. Cabai rawit hijau turun 6,46 persen menjadi Rp36.950 per kg.

Sementara cabai merah rawit merah turun 5,64 persen menjadi Rp41.850 per kg.

Penurunan harga juga berlaku untuk komoditas daging ayam ras segar, di mana mengalami penurunan sebesar 0,13 persen menjadi Rp38.700 per kg.

Sementara itu beras kualitas bawah I naik 0,34 persen menjadi Rp14.550 per kg. Beras kualitas bawah II naik 0,35 persen menjadi Rp14.400 per kg. Beras kualitas medium I juga naik 0,31 persen menjadi Rp15.950 per kg.

 

