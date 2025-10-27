Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Klaim Daya Beli Masyarakat Mulai Membaik: Saya Punya Banyak Senjata

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |19:37 WIB
Purbaya Klaim Daya Beli Masyarakat Mulai Membaik: Saya Punya Banyak Senjata
Purbaya Klaim Daya Beli Masyarakat Mulai Membaik: Saya Punya Banyak Senjata (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa daya beli masyarakat saat ini menunjukkan tren positif. Prabowo menilai berbagai indikator ekonomi, baik data resmi maupun temuan di lapangan, memperlihatkan adanya perbaikan pada tren belanja masyarakat.

"Sepertinya sudah membaik, kalau lihat data dari Bank Sentral Katanya retail sales-nya mulai naik. Kalau anecdotal evidence dari orang-orang di daerah sepertinya sudah naik juga, ada yang jual mobil, mobilnya mulai laku, jual motor sudah ada permintaan kredit dan lain-lain sepertinya sudah bergerak," kata Purbaya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya menyebut peningkatan daya beli masyarakat sejalan dengan naiknya Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) yang kini mendekati level 100. Menurutnya, hal ini menandakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan semakin positif.

"Kalau saya lihat dari Indeks Kepercayaan Konsumen kan sudah naik lagi ke level yang menuju 100 dibandingkan level yang rendah seperti bulan sebelumnya. Artinya memang mereka melihat kondisi ekonomi mereka sekarang dan ke depan akan membaik terus," ucapnya.

 

