Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Gadai BPKB Mobil Segampang Itu di SEVA! Bisa Tetap Dipakai, Dana Cair Cepat

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |15:00 WIB
Gadai BPKB Mobil Segampang Itu di SEVA! Bisa Tetap Dipakai, Dana Cair Cepat
SEVA adalah platform digital dari Astra Financial yang mempermudah pengajuan pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil. (Foto: dok SEVA)
A
A
A

JAKARTA - Bayangin kamu lagi di tengah situasi mendesak: anak sebentar lagi masuk sekolah baru, orang tua butuh perawatan di rumah sakit, atau rumah ingin direnovasi biar lebih nyaman ditempati. Tabungan sih ada, tapi rasanya sayang banget kalau langsung habis begitu saja.

Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mencari solusi cepat dan aman salah satunya lewat pinjaman dengan jaminan BPKB mobil. Tapi sering muncul pertanyaan yang bikin ragu: kalau BPKB digadaikan, apa mobilnya juga harus diserahkan?

Tenang, lewat SEVA by Astra Financial, jawabannya jelas: mobil tetap di tangan kamu.

Kenapa Harus SEVA?

SEVA adalah platform digital dari Astra Financial yang mempermudah pengajuan pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil secara aman, transparan, dan tanpa ribet. Semua prosesnya bisa dilakukan secara online, dan yang paling penting, mobil kamu tetap bisa dipakai untuk aktivitas sehari-hari.

CEO SEVA, David Thamrin menjelaskan, “Kami memahami mobil bukan sekadar alat transportasi, tapi bagian penting dari produktivitas dan mobilitas masyarakat. Karena itu, di SEVA yang dijaminkan hanyalah BPKB-nya, bukan kendaraannya. Dengan begitu, masyarakat bisa tetap beraktivitas dengan aman dan nyaman.”

Syarat Pengajuan yang Simpel

Kamu nggak perlu repot ngurus banyak hal. Cukup siapkan beberapa dokumen dasar berikut:

- KTP (kalau sudah menikah, sertakan juga KTP pasangan)

- Kartu Keluarga (KK)

- NPWP

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179813//investasi_saham_di_ajaib-7TZa_large.jpg
Tips Mulai Investasi Saham Mudah untuk Pemula di Ajaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179803//kpr_di_pinhome-FbKO_large.jpg
Ajukan KPR di Pinhome, Proses Cepat dan Langsung Dapat Rekomendasi Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/16/3179629//youtube_music_download_lagu-KWYo_large.jpg
4 Cara Download Lagu dari YouTube, Gratis Tanpa Aplikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179605//ilustrasi_umkm-6nB1_large.jpeg
Kolaborasi Shopee dan Meta Hadirkan Pengalaman Belanja Baru, Mudahkan Kreator dan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179597//tunaiku-JBDq_large.jpg
Ini Peran Customer Service Jamin Keamanan dan Kenyamanan Layani Pinjaman Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179582//vinda_meraih_penghargaan_corporate_halal_leadership_award-oaWu_large.JPG
Resmi Hadir di Indonesia, Vinda Raih Corporate Halal Leadership Award dari LPPOM MUI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement