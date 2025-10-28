Gadai BPKB Mobil Segampang Itu di SEVA! Bisa Tetap Dipakai, Dana Cair Cepat

SEVA adalah platform digital dari Astra Financial yang mempermudah pengajuan pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil. (Foto: dok SEVA)

JAKARTA - Bayangin kamu lagi di tengah situasi mendesak: anak sebentar lagi masuk sekolah baru, orang tua butuh perawatan di rumah sakit, atau rumah ingin direnovasi biar lebih nyaman ditempati. Tabungan sih ada, tapi rasanya sayang banget kalau langsung habis begitu saja.

Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mencari solusi cepat dan aman salah satunya lewat pinjaman dengan jaminan BPKB mobil. Tapi sering muncul pertanyaan yang bikin ragu: kalau BPKB digadaikan, apa mobilnya juga harus diserahkan?

Tenang, lewat SEVA by Astra Financial, jawabannya jelas: mobil tetap di tangan kamu.

Kenapa Harus SEVA?

SEVA adalah platform digital dari Astra Financial yang mempermudah pengajuan pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil secara aman, transparan, dan tanpa ribet. Semua prosesnya bisa dilakukan secara online, dan yang paling penting, mobil kamu tetap bisa dipakai untuk aktivitas sehari-hari.

CEO SEVA, David Thamrin menjelaskan, “Kami memahami mobil bukan sekadar alat transportasi, tapi bagian penting dari produktivitas dan mobilitas masyarakat. Karena itu, di SEVA yang dijaminkan hanyalah BPKB-nya, bukan kendaraannya. Dengan begitu, masyarakat bisa tetap beraktivitas dengan aman dan nyaman.”

Syarat Pengajuan yang Simpel

Kamu nggak perlu repot ngurus banyak hal. Cukup siapkan beberapa dokumen dasar berikut:

- KTP (kalau sudah menikah, sertakan juga KTP pasangan)

- Kartu Keluarga (KK)

- NPWP