HOME FINANCE

Jaga Kualitas Produk, PT Jumbo Power International Raih Empat Penghargaan Superbrands

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |11:40 WIB
Jaga Kualitas Produk, PT Jumbo Power International Raih Empat Penghargaan Superbrands
PT Jumbo Power International raih empat kategori di Superbrands Indonesia’s Choice 2025. (Foto: iNews Media Group/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - PT Jumbo Power International kembali menorehkan prestasi. Kali ini, pionir produsen cairan rem lokal ini meraih Superbrands Indonesia’s Choice 2025 pada kategori Brake Fluid. Penghargaan ini diberikan pada malam Gala Award Superbrands Indonesia’s Choice 2025 di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Selain itu, PT Jumbo Power International juga meraihnya dalam 3 kategori lain, yaitu Shock Absorber Oil untuk merek Jumbo, Grease Lubricant untuk merek Cobra, dan Motor Vehicle Spare Parts untuk merek Akio. 

Direktur PT Jumbo Power International, Anggiat Sugiarto menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari konsumen dan mitra atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini. 

“Penghargaan tersebut tidak hanya menjadi pencapaian simbolik, tetapi juga dorongan bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas produknya,” ucapnya. 

Pencapaian dengan meraih empat kategori sekaligus menegaskan posisi PT Jumbo Power International sebagai pemain utama dalam industri otomotif. 

