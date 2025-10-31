Advertisement
HOME FINANCE

PGN Perkuat Fundamental Bisnis dan Kelola Dinamika Bisnis di Triwulan III-2025

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |08:00 WIB
PGN Perkuat Fundamental Bisnis dan Kelola Dinamika Bisnis di Triwulan III-2025
PGN menjaga stabilitas kinerja operasional sepanjang Triwulan III 2025. (Foto: dok PGN)
A
A
A

JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina terus memperkuat fundamental bisnis dan menjaga stabilitas kinerja operasional dalam menghadapi tantangan dan dinamika bisnis sepanjang triwulan III-2025.

Strategi ini tercermin dalam Laporan Konsolidasian Perseroan yang mencatat peningkatan kinerja di sebagian besar segmen operasional serta implementasi langkah mitigasi risiko secara menyeluruh.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menjelaskan bahwa PGN menjaga kesinambungan pasokan energi melalui optimalisasi portofolio gas bumi dan LNG serta koordinasi intensif dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan strategis lainnya.

“Menjaga keandalan pasokan gas bumi bagi pelanggan merupakan prioritas utama PGN. Kami menerapkan pengelolaan volume secara adaptif serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan ketersediaan pasokan tambahan dan keberlanjutan layanan energi bagi seluruh pelanggan,” ujarnya.

Fajriyah menambahkan bahwa PGN terus melakukan efisiensi biaya dan disiplin pengelolaan keuangan sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko dan penguatan struktur modal.

