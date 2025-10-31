Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Menteri Imipas Ikuti Panen Jagung di Sidoarjo

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |19:12 WIB
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Menteri Imipas Ikuti Panen Jagung di Sidoarjo
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melaksanakan panen raya jagung hibrida 45 ton di Kabupaten Sidoarjo. (Foto: dok Kemenimipas)
A
A
A

SIDOARJO - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto melaksanakan panen raya jagung hibrida di Kabupaten Sidoarjo, Jumat (31/10/2025). Sebanyak kurang lebih 45 ton jagung berhasil dipanen dari tanah seluas 10 hektare. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Imigrasi Surabaya dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo.

Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Menteri Agus turut memberikan bantuan berupa 500 paket sembako bagi masyarakat Desa Bulang, Kecamatan Prambon, serta sebuah mesin alat panen, alat semprot pertanian, dan juga benih jagung hibrida sebanyak 120 kilogram bagi kelompok petani binaan.

Menteri Agus menyebut bahwa sektor pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas bangsa. Menurutnya Menteri Agus, ketahanan pangan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, tetapi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga ikut terlibat.

“Presiden menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah fokus utama. Walau target nasional empat tahun, kita ingin wujudkan lebih cepat. Karena apapun yang terjadi, pangan adalah hal yang tidak bisa digantikan,” katanya.

Menteri Agus berharap agar seluruh jajaran Imipas dapat melakukan kemandirian dan ketahanan pangan mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Menteri Agus menuturkan pentingnya perubahan dari diri sendiri sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas 2045. 

“Jangan menunggu orang lain berubah. Mulailah dari diri kita, dari rumah kita, dari lahan kecil yang kita miliki. Karena dari gerakan kecil inilah lahir ketahanan nasional yang besar,” ujarnya.

Pada kegiatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, menyebut kegiatan tersebut merupakan hasil panen dari masa tanam yang dilakukan pada 25 Juni 2025. Hasil panen jagung akan diserahkan ke BULOG Sidoarjo untuk dijual, dan hasilnya akan kembali ke masyarakat sekitar.

(Agustina Wulandari )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180590//huawei_freebuds_se_4_anc-8J1A_large.jpg
Cuma Rp359 Ribu, HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Hadirkan Pengalaman Audio Premium dengan ANC 50 dB dan Baterai 50 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/25/3180514//ilustrasi_mengajukan_visa-NxT6_large.jpg
Panduan Lengkap Apply Visa China untuk Traveler Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/613/3180495//anti_angin_angin_club_fest-nj1g_large.jpg
Bejo Jahe Merah Bikin Anti Angin Angin Club Fest di Lima Kota Ini, Catat Biar Enggak Ketinggalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/2/3180487//ilustrasi_berlari-Aag1_large.jpg
Bukan Sekadar Lari, Tapi Gerakan Kebaikan! Ini 7 Alasan Ikut Run To Care 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/11/3180530//pgn-w8Ma_large.jpeg
PGN Perkuat Fundamental Bisnis dan Kelola Dinamika Bisnis di Triwulan III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/205/3180377//soundrenaline_2025_grrrl_gang-0esh_large.jpg
Kembali Hadir, Soundrenaline 2025 Siap Guncang Lima Kota
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement